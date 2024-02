Mo: Orlando, ‘Stato per palestinesi è diritto, non regalo’

Febbraio 15, 2024

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Oggi il portavoce di Netanyahu, pronunciandosi contro il riconoscimento dello Stato palestinese, lo definisce un regalo da non fare ai palestinesi. Avere uno stato, per un popolo non è affatto un regalo. È un diritto. Sarebbe sì un regalo per chi vuole la pace e teme l’escalation”. Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando.