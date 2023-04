Aprile 8, 2023

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Tutta la mia vicinanza a Israele per il vile attentato terroristico avvenuto ieri a Tel Aviv. Profondo dolore per le vittime, fra cui un nostro connazionale, Alessandro Parini. Ci stringiamo attorno alla famiglia e al popolo israeliano”. Così Raffaella Paita, Presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.