Ottobre 8, 2023

Parigi, 8 ott. (Adnkronos) – Un cittadino francese è tra le vittime della guerra in corso in Israele. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Parigi. “Abbiamo appreso con tristezza della tragica morte di un connazionale in Israele nel contesto degli attacchi terroristici “, ha detto la portavoce del Quai d’Orsay Anne-Claire Legendre.