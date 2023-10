Mo: Pd a governo, ‘subito iniziativa umanitaria per civili a Gaza’**

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Di fronte alle terribili notizie provenienti dal Medio Oriente, dopo gli orribili attacchi terroristici di Hamas contro Israele e gli intensi bombardamenti su Gaza, il Partito Democratico ha presentato un’interpellanza urgente per sollecitare il Governo a un’iniziativa sul fronte umanitario che possa portare aiuti concreti alle popolazioni colpite”. Così in una nota il Partito Democratico.

“In particolare si chiede un’azione per la fornitura di aiuti umanitari urgenti all’interno della Striscia e l’apertura immediata di corridoi umanitari per la salvaguardia dei civili. In questo senso, potrebbe risultare fondamentale la creazione di ‘safe zones’ incluse scuole, ospedali e altre strutture di uso pubblico, come del resto previsto dal diritto internazionale umanitario. Infine si sollecita il rinforzo e la protezione dell’incolumità della cooperazione internazionale che da anni opera in quell’area, ai cui operatori vanno garantite le condizioni per fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile”.

“Solo da un’azione forte e determinata a sostegno delle popolazioni, siamo certi possa uscire rafforzata l’iniziativa del governo per fermare l’escalation militare e promuovere la ripresa del Processo di Pace in Medio Oriente verso la soluzione di convivenza pacifica tra due popoli e due Stati, con il pieno riconoscimento di Israele e Palestina ad esistere e convivere in pace e in sicurezza”.