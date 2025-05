Mo: Pd ad associazioni, ‘tacere non è opzione, silenzio è complicità’

21 Maggio 2025

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Una delegazione di deputati del Pd, composta da Laura Boldrini, Valentina Ghio, Rachele Scarpa, Arturo Scotto e Nico Stumpo, che nei giorni scorsi ha preso parte alla carovana per raggiungere il valico di Rafah, ha incontrato questa mattina le associazioni che manifestavano davanti la Camera in Piazza Montecitorio. Un presidio per sottolineare l’importanza della discussione in Aula delle mozioni per il Medio Oriente.

È stata l’occasione per ribadire l’impegno del Partito democratico nel chiedere un’azione diplomatica forte per fermare il governo israeliano a Gaza e per ribadire la condanna all’immobilismo di Meloni. Tacere infatti non è un’opzione e il silenzio della Premier di fronte alle atrocità che si consumano nella Striscia e in Medio Oriente diventa complicità.