Mo: Pd chiede a ministri Tajani e Crosetto di riferire in Aula Senato

30 Settembre 2024

Roma, 30 set. (Adnkronos) – Il Partito democratico ha chiesto di avere in Aula i ministri della Difesa, Guido Crosetto e degli Esteri, Antonio Tajani, per riferire sulla situazione in Medio Oriente. La richiesta è arrivata per voce del capogruppo Francesco Boccia nel corso della capigruppo di Palazzo Madama.