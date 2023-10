Ottobre 30, 2023

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa hanno chiesto un’informativa urgente del governo sulla situazione in Medio per mantenere “stretto il legame” tra esecutivo e Parlamento in questa fase. Tra le richieste anche quella, avanzata alla premier Giorgia Meloni e al governo, di chiarire il motivo dell’astensione nel voto sulla risoluzione Onu per un cessate il fuoco a Gaza.