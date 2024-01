Mo: Pelosi, ‘proteste pro-Palestina avvantaggiano Russia’

Gennaio 28, 2024

Washington, 28 gen. (Adnkronos) – L’ex speaker della Camera degli Usa Nancy Pelosi ha dichiarato al programma “Stato dell’Unione” della Cnn che gli appelli al cessate il fuoco a Gaza avvantaggiano la Russia, aggiungendo di non credere, sebbene gli Stati Uniti debbano fare il possibile per “cercare di fermare la sofferenza a Gaza”, che un cessate il fuoco sia il modo corretto per procedere. “Il cessate il fuoco è ciò che Putin vorrebbe in Ucraina”.

“Penso che alcune di queste proteste siano spontanee, organiche e sincere”, ha affermando riferendosi alle manifestazioni filo-palestinesi e anti-israeliane che hanno imperversato negli Stati Uniti da ottobre, “ma penso che alcune siano collegate alla Russia, e lo dico avendolo osservato a lungo”. Secondo la Pelosi, l’Fbi dovrebbe condurre un’indagine sui finanziamenti per le proteste.