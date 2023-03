Mo: Pentagono, ‘preoccupazione per crescente violenza contro palestinesi in Cisgiordania’

Marzo 10, 2023

Tel Aviv, 10 mar. (Adnkronos) – Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha espresso preoccupazione per i crescenti livelli di violenza contro i palestinesi in Cisgiordania e ha messo in guardia contro atti che potrebbero innescare maggiore insicurezza nell’area. In una conferenza stampa congiunta con il ministro della difesa israeliano Yoav Galant, Austin ha affermato che il suo impegno per la sicurezza di Israele è saldo, ma gli Stati Uniti restano “fermamente contrari a qualsiasi atto che possa innescare maggiore insicurezza, inclusa l’espansione degli insediamenti e la retorica incendiaria”.

I colloqui in Israele del segretario alla difesa degli Stati Uniti sono avvenuti ieri, giorno in cui la polizia israeliana ha ucciso tre sospetti militanti palestinesi in Cisgiordania e un uomo armato di Hamas ha sparato e ferito tre persone in una strada di Tel Aviv. La visita del segretario alla Difesa statunitense in Israele è stata interrotta dalle manifestazioni in corso contro le riforme legali proposte da Netanyahu. Migliaia di manifestanti israeliani hanno bloccato le strade dentro e intorno all’aeroporto Ben Gurion, vicino a Tel Aviv, costringendo a un cambio di sede dell’ultimo minuto per i colloqui con Austin.