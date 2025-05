Mo: Piccolotti, ‘rimossa bandiera palestinese da balcone a Giro Italia, grave e inquietante’

14 Maggio 2025

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Siamo in tanti e tante, di fronte alla tragedia di Gaza, a sentire il bisogno morale di fare qualcosa. Ognuno fa quel che può per esprimere il proprio sdegno e manifestare la propria solidarietà. Ieri da Putignano, in provincia di Bari, ieri è passato il Giro d’Italia. Un’occasione per far inquadrare alle telecamere della Rai simboli e messaggi a cui teniamo”. Così Elisabetta Piccolotti di Avs.

“Ieri Sofia ha esposto dal balcone di casa una bandiera della Palestina, in solidarietà con le sofferenze patite dal popolo palestinese, massacrato dal governo di estrema destra di Benjamin Netanyahu. Sofia e la sua famiglia si sono visti suonare alla porta un funzionario della Polizia, che ha chiesto loro di rimuovere la bandiera prima del passaggio della Carovana rosa. Un episodio inquietante e di enorme gravità, su cui presenteremo un’interrogazione parlamentare”.

“Non è la prima volta: il 25 aprile ad Ascoli – prosegue la parlamentare rossoverde eletta in Puglia – uno striscione antifascista era stato fatto rimuovere alla fornaia che lo aveva esposto e questo episodio aveva fatto parlare non poco. Ci risiamo dunque: è possibile che in questo Paese non sia più consentito esporre una bandiera dal balcone se non è gradita al Governo? Che la svolta autoritaria fosse arrivata, lo avevamo capito dal Decreto Sicurezza. Che fossimo già a questo punto, non lo avremmo creduto neanche noi. Un clima che fa diventare eroici anche gesti normali come quelli di Sofia e della sua famiglia che ringraziamo – conclude Piccolotti – per aver esposto la bandiera e aver acconsentito a rendere pubblica questa storia allucinante. La speranza per il futuro sono loro”.