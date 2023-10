Mo: Picierno (Pd), ‘l’Europa è con Israele, memoria Stefano merita verità e giustizia’

Ottobre 9, 2023

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Il 9 ottobre di quarantuno anni fa ci fu un attentato alla Sinagoga di Roma, organizzato e compiuto da un commando di cinque terroristi appartenenti ad organizzazioni terroristiche palestinesi. Morì il piccolo Stefano Gaj Taché e vennero ferite altre 37 persone. Mi unisco al cordoglio della Comunità ebraica di Roma e ancora una volta il pensiero si rivolge a ciò che sta succedendo in questi giorni in Israele, in cui hanno perso la vita 700 persone e moltissime sono disperse e rapite dopo il violento attacco dei terroristi palestinesi di Hamas. L’Europa è con Israele. La memoria di Stefano merita verità e giustizia”. Lo scrive su X, la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Partito democratico, Pina Picierno.