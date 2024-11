Mo: Picierno, ‘prescrizioni Cpi si rispettano sempre’

22 Novembre 2024

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Le prescrizioni degli organi giurisdizionali si rispettano sempre, a maggior ragione quelle della Corte Penale Internazionale: uno dei principi cardine dello Stato di diritto, che garantisce anche la credibilità delle istituzioni democratiche, è la separazione tra i poteri e il rispetto per le regole comuni. Tutto ciò distingue le democrazie dalle teocrazie e dai regimi autoritari”. Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno.

“Le politiche di Benjamin Netanyahu hanno originato in questi anni un vulnus senza precedenti e continue lacerazioni nello Stato di diritto: quella che rimane l’unica democrazia del Medio Oriente è risultata sempre più isolata e più fragile. Da sionista penso che la credibilità e la tenuta democratica di Israele valgano infinitamente di più del destino dei singoli: non è assolutamente pensabile avere una democrazia guidata da un Primo Ministro su cui pende un mandato di arresto internazionale. Ma con altrettanta chiarezza dico che il mandato d’arresto della CPI non può diventare l’occasione per un processo all’esistenza di Israele e alla sua volontà e al suo diritto di difendersi. Non si possono, infatti, mettere sullo stesso piano le responsabilità del conflitto, e la condotta di Israele, con quelle di una organizzazione terroristica come Hamas”.