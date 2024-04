Mo: Polonia consegna ad ambasciatore israeliano nota protesta per morti a Gaza

5 Aprile 2024

Varsavia, 5 apr. (Adnkronos) – Il ministero degli Esteri polacco ha consegnato una nota diplomatica di protesta all’ambasciatore israeliano in seguito alla morte a Gaza di sette persone, tra cui un cittadino polacco, nell’attacco di lunedì contro un convoglio umanitario del World Central Kitchen. Il viceministro della Difesa Andrzej Szejna ha affermato che l’ambasciatore Yacov Livne si è scusato per la morte dei lavoratori dell’organizzazione, tra cui il trentacinquenne polacco Damian Soból, durante un incontro al ministero degli Esteri. L’ambasciatore israeliano non sarà espulso dal Paese.

Livne è stato criticato per la sua reazione alla morte degli operatori umanitari. Ha ripetutamente espresso il profondo rammarico di Israele, ma ha respinto le accuse secondo cui l’attacco costituiva un crimine di guerra. L’ambasciatore ha accusato il vicepresidente del parlamento polacco di estrema destra, Krzysztof Bosak, di essere antisemita per aver lanciato tale accusa.

Il presidente polacco Andrzej Duda ha definito l’ambasciatore il problema più grande per le relazioni tra i due paesi. Szejna ha afferma che la Polonia si aspetta che Israele conduca un’indagine trasparente sull’attacco e paghi un risarcimento alla famiglia di Soból.