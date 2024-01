Mo: premier libanese, ‘pronto a colloqui su stabilità frontiere a lungo termine’

Gennaio 9, 2024

Beirut, 9 gen. (Adnkronos) – Il primo ministro ad interim del Libano, Najib Mikati, ha detto a un alto funzionario delle Nazioni Unite che il suo paese è pronto per discussioni sulla stabilità a lungo termine al confine meridionale con Israele. L’ufficio di Mikati ha affermato di aver incontrato a Beirut il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di pace Jean-Pierre Lacroix a cui ha ribadito “la disponibilità del Libano ad avviare negoziati per raggiungere un processo di stabilità a lungo termine nel Libano meridionale”.

“Cerchiamo una stabilità permanente e chiediamo una soluzione pacifica duratura, ma in cambio – ha aggiunto – riceviamo avvertimenti attraverso gli inviati internazionali su una guerra al Libano. La posizione che ripeto a questi delegati è: sostenete l’idea della distruzione? Ciò che sta accadendo a Gaza è accettabile?”.