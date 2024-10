Mo: presidenza palestinese, ‘restrizioni a Unrwa violano diritto internazionale’

28 Ottobre 2024

Gaza, 28 ott. (Adnkronos) – La presidenza palestinese ha avvertito circa i pericoli sulle restrizioni all’Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi) che il parlamento israeliano si accinge a votare, sottolineando che la legislazione viola il diritto internazionale e costituisce una provocazione per la comunità internazionale. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese Wafa.

“La presidenza ha sottolineato che l’Unrwa è una ‘linea rossa’, che la questione dei rifugiati è il nocciolo della questione palestinese e che non esiste soluzione senza una giusta per i rifugiati in conformità con le risoluzioni di legittimità internazionale e il diritto internazionale”, ha affermato Wafa, sottolineando che l’Unrwa è stata istituita secondo una risoluzione delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1949.

Si prevede che oggi la Knesset israeliana voterà due progetti di legge riguardanti le operazioni dell’Unrwa nei territori palestinesi occupati, la prima delle quali proibirebbe all’organizzazione di operare a Gerusalemme Est, mentre la seconda ritirerebbe i privilegi e le immunità concessi ai suoi dipendenti.