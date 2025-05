Mo: procura israeliana, ‘nomina nuovo capo Shin Bet illegittima e illegale’

27 Maggio 2025

Tel Aviv, 27 mag. (Adnkronos/Afp) – La nomina del nuovo capo dello Shin Bet da parte di Benjamin Netanyahu è “illegittima e illegale”. Lo ha scritto la procura israeliana in una lettera al primo ministro israeliano. “La decisione nei confronti del maggiore generale Zini, presa in una situazione di conflitto di interessi e in contraddizione con le conclusioni della sentenza nonché con le direttive legali in vigore, è illegittima e illegale”, ha dichiarato il procuratore Gali Baharav-Miara.