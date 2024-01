Mo: procura Milano apre fascicolo su carabiniere dopo frase su Mattarella

Gennaio 31, 2024

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – La procura di Milano ha aperto un fascicolo, per ora senza ipotesi di reato né indagati, sul carabiniere che sabato 27 gennaio durante una manifestazione pro Palestina, che ha detto – rispondendo a una manifestante milanese – di non riconoscere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il procuratore Marcello Viola, il quale è in contatto con la procura militare, ha assegnato il fascicolo al secondo dipartimento, quello che si occupa dei reati ai danni della Pubblica amministrazione.