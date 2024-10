Mo: protesta M5s in aula alla Camera, deputati mostrano cartelli ‘stop al genocidio’

17 Ottobre 2024

Roma, 17 ott (Adnkronos) – Protesta del M5s in aula in coda alla seduta della Camera. I deputati hanno improvvisamente esposto dei cartelli con la scritta ‘Stop al genocidio’, mostrandoli al resto dell’aula, a proposito della guerra in Medio oriente. Il presidente di turno Sergio Costa ha chiesto l’intervento degli assistenti parlamentari per bloccare la protesta, in ossequio al regolamento.