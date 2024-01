Mo: proteste nello Yemen in sostegno dei palestinesi

Gennaio 19, 2024

Sa’ana, 19 gen. (Adnkronos) – Migliaia di manifestanti sono scesi nelle strade della capitale dello Yemen, Sanaa, per mostrare il loro sostegno ai palestinesi e denunciare i continui massacri a Gaza. In molti hanno accusato gli Stati Uniti di sostenere la guerra e hanno promesso di continuare a stare al fianco dei loro “fratelli in Palestina”, scrive al Jazeera

“Non ci interessa la vostra rabbia, non ci interessa quello che ci farete, continueremo a sostenere i palestinesi, finché Israele non fermerà la sua guerra”, recitano alcuni slogan dei manifestanti.