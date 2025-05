Mo: Provenzano a Tajani, ‘solo parole e vuota retorica, ci vergogniamo di voi’

28 Maggio 2025

Roma, 28 mag (Adnkronos) – “Ora è troppo tardi per parole che non avete avuto coraggio di pronunciare. Le parole non bastano più, parole timide, vaghe, inadeguate, imbarazzanti e imbarazzate. C’è bisogno di atti, di azioni concrete”. Lo ha detto Peppe Provenzano, replicando all’informativa su Gaza del ministro Antonio Tajani alla Camera.

L’intervento dell’esponente del Pd ha surriscaldato l’atmosfera in aula: “La responsabilità tutta politica ricade su di voi, avete sbagliato la lettura politica di quello che accade in Palestina”, ha proseguito Provenzano che poi si è rivolto direttamente al ministro degli Esteri: “Invece di ridere ci spieghi, noi ci vergogniamo per voi, perché avete bocciato la richiesta del riconoscimento dello Stato di Palestina? Perché vi opponete alle sanzioni contro i ministri fanatici di Israele? Con che dignità e onore rappresentate le istituzioni italiane? Sospendete il memorandum di cooperazione militare, siate coerenti, se no restano solo parole e vuota retorica”.

Provenzano, con tutto il gruppo Pd in piedi ad applaudire, ha concluso: “Ministro lei non ha avuto il coraggio di pronunciare il nome di Netanyahu, ma lei non è a capo di una organizzazione umanitaria ma della politica estera dell’Italia”.