Mo: Provenzano, ‘condanna e dolore per aggressione a troupe Tg3’

8 Ottobre 2024

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Condanna e dolore per l’aggressione alla troupe del Tg3 in Libano, che ha portato alla tragica morte dell’autista Ahmad. Troppi giornalisti stanno subendo il dilagare della guerra, che con coraggio documentano. Un abbraccio a Lucia Goracci. Cessi il fuoco in Medio Oriente, ora”. Così sui social Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd.