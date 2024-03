Mo: Provenzano, ‘finalmente Onu chiede cessate fuoco, Netanyahu si fermi’

25 Marzo 2024

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Finalmente il Consiglio di sicurezza dell’ONU chiede un cessate il fuoco immediato per il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, nonché la garanzia dell’accesso umanitario. Netanyahu si fermi, non deve e non può entrare a Rafah, in spregio al diritto e alla comunità internazionale”. A scriverlo su X è il responsabile Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa e Cooperazione internazionale nella segreteria nazionale del Pd.