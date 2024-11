Mo: Provenzano, ‘tregua è primo spiraglio ma Gaza è un inferno’

26 Novembre 2024

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “La tregua in Libano è un primo spiraglio, ma l’incendio in MO divampa ancora, Gaza è un inferno. Serve un cessate il fuoco permanente, fermare il massacro, liberare gli ostaggi e riaffermare la legalità internazionale. P.S. Peccato il Governo non abbia svolto il ruolo che spetta all’Italia”. Così sui social Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria Pd.