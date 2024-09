Mo: Qatar, ‘ancora non c’è canale formale per cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah’

26 Settembre 2024

Doha, 26 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il Qatar ha dichiarato che per il momento non è stato stabilito alcun canale formale di negoziazione per un possibile cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, dopo che gli Stati Uniti e la Francia hanno avanzato la possibilità di una tregua di 21 giorni. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Mayed al Ansari.

Le parole di Al Ansari arrivano dopo che Washington e Parigi ieri hanno chiesto una tregua “temporanea” tra Israele e Hezbollah a fronte di “un accordo diplomatico” per “evitare un’ulteriore escalation su entrambi i lati del confine”, una proposta che ha ricevuto il sostegno dell’Unione Europea e di diversi paesi, tra cui diversi Stati arabi.