Mo: Qatar condanna piano Israele 3.500 nuove unità abitative in Cisgiordania

Marzo 7, 2024

Doha, 7 mar. (Adnkronos) – Il ministero degli Esteri del Qatar ha condannato “nei termini più forti” i piani di Israele di costruire 3.500 nuove unità abitative in Cisgiordania. In un comunicato stampa, il ministero ha affermato che gli sforzi di Israele per “giudaizzare ampie parti della Cisgiordania” costituiscono una “flagrante violazione del diritto internazionale” e minano una potenziale soluzione a due Stati. Ha invitato la comunità internazionale a fare pressione su Israele affinché interrompa le sue politiche di insediamento.