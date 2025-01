Mo: Qatar, ‘in corso colloqui ‘tecnici’ per tregua a Gaza’

7 Gennaio 2025

Gaza, 7 gen. (Adnkronos/Afp) – Sono in corso colloqui per una tregua a Gaza tra Israele e Hamas, con “incontri tecnici” in corso tra le parti. Lo ha confermato il mediatore del ministero degli Esteri del Qatar. “Gli incontri tecnici sono ancora in corso tra le due parti”, ha detto il portavoce ministeriale Majed al-Ansari, precisando che “al momento non si stanno svolgendo incontri principali”.

I mediatori del Qatar, Egitto e Stati Uniti sono impegnati da mesi in colloqui con Israele e Hamas, per porre fine al devastante conflitto a Gaza. Ansari ha affermato che sono “molte le questioni in discussione” negli incontri in corso, ma ha rifiutato di entrare nei dettagli “per proteggere l’integrità dei negoziati”. Alla fine della scorsa settimana, Hamas ha dichiarato che i negoziati indiretti a Doha erano ripresi, mentre Israele ha affermato di aver autorizzato i negoziatori a proseguire i colloqui nella capitale del Qatar.