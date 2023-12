Mo: Raisi a Mosca giovedì da Putin

Dicembre 5, 2023

Teheran, 5 dic. (Adnkronos) – Il presidente iraniano Ebrahim Raisi incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Mosca il 7 dicembre. Lo riferisce l’agenzia Tasnim, secondo cui le parti intendono discutere della cooperazione nella sfera economica, così come delle questioni regionali e internazionali, in particolare la questione palestinese e i recenti eventi nella Striscia di Gaza. Non è stata ancora resa nota la composizione della delegazione che accompagnerà Raisi. Nel frattempo, il Cremlino ha annunciato che domani Putin visiterà gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita.