Ottobre 11, 2023

Tel Aviv, 11 ott. (Adnkronos) – Dopo diverse ore è ripreso il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza contro il sud di Israele. Lo riferisce il Times of Israel secondo cui è stato colpito almeno un edificio in una zona residenziale di Sderot. Il servizio di soccorso Magen David Adom hanno fatto sapere che non si registrano feriti. Secondo il sito di notizie Ynet razzi sono stati lanciati da Hamas, che controlla la Striscia, anche contro altre comunità a ridosso del confine.