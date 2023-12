Mo: razzi Hezbollah feriscono 2 israeliani, Idf colpisce obiettivo in Libano

Dicembre 21, 2023

Tel Aviv, 21 dic. (Adnkronos) – Missili anticarro lanciati stamattina dal Libano hanno colpito l’area di Dovev, del Monte Dov e di Avivim, nell’Alta Galilea. Un veicolo ad Avivim è stato centrato. Due civili sono rimasti leggermente feriti dagli attacchi missilistici diretti a Dovev, dove è stata colpita la loro casa. Lo riferisce l’esercito israeliano, aggiungendo che ulteriori lanci di razzi dal territorio libanese sono stati diretti verso l’area di Arab el-Aramsha, ma non sono riusciti ad entrare in Israele.

Aerei da combattimento dell’Idf hanno colpito nella notte una serie di target di Hezbollah in Libano, ha aggiunto l’esercito israeliano. Uno degli obiettivi era un sistema utilizzato per lanciare razzi verso Israele, mentre altri si trovavano in prossimità del confine israelo-libanese.