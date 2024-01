Mo: relatore speciale Onu, ‘Israele ha violato diritto internazionale a Gaza’

Gennaio 19, 2024

Madrid, 19 gen. (Adnkronos) – La relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi afferma che Israele ha violato il diritto internazionale bombardando la Striscia di Gaza, distruggendo interi quartieri e uccidendo oltre 23.000 palestinesi.

“Israele ha fatto una serie di cose che sono in gran parte illegali – ha detto Francesca Albanese in una conferenza stampa a Madrid – Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato per proteggere le persone che non partecipano ai combattimenti: civili, prigionieri di guerra, malati e feriti”.

“Ciò significa distinguere tra combattenti e civili – ha aggiunto – e garantire che gli attacchi militari siano proporzionati per evitare danni eccessivi alla popolazione. Invece, quello che è successo sono stati più di 100 giorni di pesanti bombardamenti. Nelle prime due settimane sono state usate 12.000 bombe, ordigni del peso di circa una tonnellata, in zone molto affollate”.