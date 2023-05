Mo: relatrice Onu, ‘Israele tratta i territori palestinesi come colonie’

Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Israele tratta i territori palestinesi come sue colonie. Lo ha detto la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori occupati Francesca Albanese, durante la sua prima visita a Londra, durante la quale dovrebbe visitare l’ambasciata palestinese per commemorare la Nakba (‘La catastrofe’ dello sfollamento dei palestinesi tra il 1947 e il 1949). Incontrerà anche parlamentari e gruppi progressisti ebraici e accademici.

La Albanese è stata accusata da alcuni gruppi israeliani di equiparare la Nakba all’Olocausto, un’accusa che ha negato. “Nella misura in cui l’Olocausto è stato un momento determinante nella vita collettiva del popolo ebraico, lo è anche la Nakba per il popolo palestinese”, ha dichiarato. “Non ho detto che sono la stessa cosa, non lo sono. Perché dovremmo confrontare due tragedie?”.

Esponendo la sua visione della questione palestinese, la Albanese ha detto: “Per me l’apartheid è un sintomo e una conseguenza delle ambizioni territoriali che Israele ha per ciò che resta di una Palestina accerchiata. Israele è una potenza coloniale, che mantiene l’occupazione per ottenere quanta più terra possibile per i soli ebrei. E ciò porta a numerose violazioni del diritto internazionale”.