Ottobre 9, 2023

Roma, 9 ott (Adnkronos) – Nel conflitto in corso in queste ore in Medio oriente si stanno “compiendo atti di terrorismo che tutta la comunità internazionale deve condannare senza se e senza ma” ed “è davvero incredibile come ci sia un antisemitismo squallido e verbalmente violento anche tra chi viene chiamato a fare il commentatore nelle principali trasmissioni Tv del Paese, magari anche ben retribuito”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.