Mo: Renzi, ‘dove è l’Europa? Non tocca palla’**

14 Aprile 2024

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Le teocrazia iraniana non riesce a coinvolgere in una coalizione gli altri paesi arabi ed è un bene, non seguono la follia teocratica dell’Iran”. Così Matteo Renzi a SkyTg24. “L’Iran ha fatto un’operazione di gran impatto mediatico, Israele ha raggiunto obiettivo di fermare ogni attacco ma in tutto questo dove è l’Europa che non tocca palla su nessuno di questi dossier, stanno a fare i tweet…”.