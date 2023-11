Mo: Renzi, ‘mai stati così vicini alla pace’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Se Israele, che ormai sta combattendo casa per casa, riuscirà a eliminare Hamas e spero avvenga anche con l’aiuto dei palestinesi, allora si porrà il tema di come ricostruire la pace lasciando in quella area non nelle mani di Israele ma degli arabi moderati. Paradossalmente non siamo mai stati così vicini alla pace”. Così Matteo Renzi su Rainews24.