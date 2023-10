Mo: Renzi, ‘radical chic di sinistra chiedano scusa a Israele per accuse su ospedale Gaza’

Ottobre 19, 2023

Roma, 19 set (Adnkronos) – “Sull’ospedale di Gaza, tanta sinistra che ha sempre dato colpa a Israele di tutto, un minuto dopo il missile ha detto Israele ha bombardato. Ma con le tecnologie i giochini di questa propaganda non funzionano più. E’ evidente a tutti che quello non era un razzo di Israele ma della jihad. Perchè i radical chic, talvolta fighetti, di sinistra non hanno il coraggio di chiedere scusa? Non è stato Israele a bombardare”. Lo ha detto Matteo Renzi a Dritto e rovescio, su Retequattro.