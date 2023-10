Ottobre 19, 2023

Roma, 19 set (Adnkronos) – Si possono espellere gli stranieri che sostengono il terrorismo islamico? “Si devono, non si possono, espellere. Ma non tutti gli stranieri sostengono il terrorismo. Nel 2011 c’era il governo di destra, ma se arriva un milione di persone uno o due che si radicalizzano è nella logica dei grandi numeri. Ma se li becco non li lascio andare a giro”. Lo ha detto Matteo Renzi a Diritto e rovescio, su Retequattro.