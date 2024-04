Mo: Resistenza islamica in Iraq rivendica 3 attacchi contro Israele

9 Aprile 2024

Baghdad, 9 apr. (Adnkronos/Xinhua) – La Resistenza islamica in Iraq ha rivendicato la responsabilità di tre attacchi contro tre siti in Israele. In un comunicato online la milizia sciita afferma che i suoi combattenti hanno condotto attacchi “con armi adeguate” nelle ultime 72 ore “contro un obiettivo nell’insediamento di Ashkelon, contro il porto della stessa città e contro un sito all’interno dei territori occupati”.

Gli attacchi sono stati effettuati “in solidarietà con il popolo di Gaza”, prosegue la Resistenza islamica, sottolineando il suo impegno a continuare a prendere di mira “le roccaforti nemiche”.