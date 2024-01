Mo: Resistenza Islamica in Iraq rivendica attacco con droni contro Israele**

Gennaio 29, 2024

Baghdad, 29 gen. (Adnkronos) – La Resistenza Islamica in Iraq ha rivendicato un attacco di droni contro Israele, dopo aver rivendicato l’attacco di ieri che ha ucciso tre soldati americani vicino al confine tra Siria e Giordania. Il gruppo armato ha affermato di aver lanciato l’attacco con i droni sulle “terre occupate in Palestina” a sostegno dei palestinesi, senza tuttavia specificare dove sia avvenuto, né le conseguenze, come riferisce al Jazeera.