Mo: resistenza Islamica in Iraq rivendica attacco con missili cruise su Haifa

Gennaio 8, 2024

Baghdad, 8 gen. (Adnkronos) – La Resistenza Islamica in Iraq ha rivendicato un attacco con missili cruise su Haifa. Il gruppo ha affermato di aver lanciato negli ultimi giorni un “missile da crociera avanzato” sulla città israeliana. In una breve dichiarazione si legge che un missile a lungo raggio ‘al-Arqab’ è stato utilizzato per attaccare un “obiettivo vitale su Haifa occupata” in una data non specificata.

Nella dichiarazione, accompagnata da un breve video che mostrava il lancio del missile avvenuto di notte, la Resistenza Islamica afferma che l’attacco era a sostegno dei palestinesi e in risposta ai “massacri” commessi da Israele.