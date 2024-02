Mo: Ria, ‘base Usa in Siria attaccata con missili e un drone kamikaze’

Febbraio 28, 2024

Damasco, 28 feb. (Adnkronos) – La base americana nel giacimento petrolifero di Omar, nella provincia di Deir ez-Zor, nella Siria orientale, è stata attaccata da missili e un drone kamikaze. Lo ha detto una fonte locale all’agenzia russa Ria Novosti, aggiungendo che gli aerei statunitensi hanno attaccato le forze alleate dell’esercito siriano a Deir ez-Zor in risposta al bombardamento.

L’attacco non è stato al momento rivendicato. Dall’inizio dell’escalation del conflitto israelo-palestinese, le basi statunitensi che guidano la coalizione internazionale in Iraq, così come le truppe americane in Siria, vengono regolarmente attaccate da gruppi armati sciiti che operano in Iraq.