Mo: Ricciardi (M5s), ‘Meloni ipocrita sui valori occidentali’

15 Maggio 2025

Roma, 15 mag (Adnkronos) – “Il nostro quesito di ieri a Giorgia Meloni era sul riarmo, e ovviamente non ha risposto. L’appello su Gaza del Presidente Conte è stato a seguito delle parole della Premier, la quale è stata talmente ipocrita da non riuscire a fare nemmeno una minima condanna rispetto al genocidio che sta avvenendo, dove si stanno affamando e uccidendo migliaia di bambini”. Lo ha detto Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S, a ‘Radio Anch’io’.

“Meloni giustifica il piano di riarmo da 800 miliardi dicendo che bisogna difendere i valori occidentali in Ucraina, ma tutti questi discorsi retorici evidentemente non valgono quando si parla del popolo palestinese -ha aggiunto-. Sugli impegni per il riarmo noi abbiamo fatto cadere il governo Draghi perché pensavamo che il raggiungimento del 2% per le spese sulla Difesa si dovesse effettuare entro il 2032-2033, non in un anno e con una manovra di bilancio. Meloni ha detto che vuole farlo subito e questo significa che bisogna trovare 10 miliardi da prendere dai bisogni e dalla necessità dei cittadini italiani”.