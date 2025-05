Mo: Ricciardi (M5s), ‘Palestina libera, governo complice di un genocidio’

28 Maggio 2025

Roma, 28 mag (Adnkronos) – “Oggi non urliamo, non gridiamo, oggi sussurriamo due parole che fate passare come sovversive ma che in realtà sono due parole da cui tutti coloro che credono in un mondo più giusto devono partire: Palestina libera”. Lo ha detto il capogruppo del M5s Riccardo Ricciardi, replicando all’informativa del governo su Gaza.

“I livelli di squallore politico, morale e intellettuale che voi e tutta la classe dirigente europea, l’occidente, avete raggiunto in questi anni vi condanneranno come complici di uno sterminio di massa, un genocidio, un crimine disumano”, ha detto Ricciardi rivolgendosi ai banchi del governo.

“Per convocare l’ambasciatore israeliano avete aspettato che l’esercito israeliano sparasse in aria all’arrivo di venti diplomatici europei. Avete fatto bene. Ma per 60 mila morti non vale la pena farlo? Quello che dovete fare politicamente ve lo abbiamo detto decine di volte: riconoscere lo stato di Palestina, richiamare il nostro ambasciatore in Israele, riconoscere ufficialmente la sentenza della corte penale internazionale sui crimini di Netanyahu, non vendere più armi a un governo genocida, sanzionare Israele e l’8 giugno non dovreste rinnovare l’accordo militare con Israele”, ha spiegato ancora Ricciardi.