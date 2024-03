Mo: Ricciardi (M5S), ‘sì a missione Aspides ma se mutano condizioni primi a chiedere stop’

Marzo 5, 2024

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Il M5S voterà la missione Aspides per diversi motivi: riteniamo che ci sia un interesse nazionale messo in crisi da attacchi terroristici; riteniamo che una missione di questo tipo, sotto l’egida Ue, abbia un carattere difensivo – come ribadito nella nostra risoluzione; così come viene ribadito che il Parlamento debba essere continuamente informato. Se c’è un pericolo per le nostre navi, bisogna intervenire, ma noi non è che” diamo disco verde “definendo vili coloro che ritengono di fare il contrario: comprendiamo quali siano le loro motivazioni, noi invece riteniamo che con paletti messi nero su bianco si possa” votare l’ok alla missione nel Mar Rosso. Chiarendo a tutti che nel caso ci sia un cambio nella missione saremo i primi a chiedere spiegazioni e i primi a chiedere che la missione venga interrotta”. Lo puntualizza il deputato M5S Riccardo Ricciardi, intervenendo in dichiarazione di voto in Aula alla Camera.

L’esponente pentastellato torna sulla guerra in Medio Oriente rimarcando “la vigliaccheria di attaccare persone in fila per il pane, un attacco codardo e vigliacco, fatto da Israele e Natanyahu”. E punta il dito contro la premier Giorgia Meloni: “mi fa ridere che con Biden abbiano detto che bisogna evitare un’escalation, scusate… ma cosa sono 30mila morti? E, attenzione, criticare Biden non vuol dire essere a favore di Trump. Noi non siamo né per Trump né per Biden, noi siamo per l’Italia e non vogliamo gli inchini a Washington visti nei giorni scorsi”.