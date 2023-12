Mo: risoluzione Pd, ‘governo si adoperi per sanzioni a coloni estremisti’

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Adoperarsi, in linea con quanto già fatto dagli Stati Uniti e richiesto dall’alto rappresentante della politica estera Josep Borrel, affinché l’Ue appronti un pacchetto di sanzioni contro i coloni estremisti che si stanno rendendo colpevoli di violenti attacchi alla popolazione palestinese in Cisgiordania, anche alla luce dell’ostacolo che gli stessi rappresentano per l’avvio di un reale percorso di pace tra i due popoli”. E’ l’impegno chiesto dal Pd al governo nella risoluzione sulle comunicazioni della presidente Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo.