Mo: Ronzulli, ‘bene mozione unitaria di condanna attacco terroristico Hamas’

Ottobre 9, 2023

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “La mozione unitaria che condanna l’attacco terroristico di Hamas nei confronti di Israele rappresenta la migliore risposta possibile del Parlamento italiano ad un’aggressione vile, che ha provocato centinaia di vittime, un numero imprecisato di ostaggi e di persone disperse. Ci sono momenti in cui non possono e non devono esserci divisioni di sorta, a seconda del colore politico. Non ci sono maggioranza e opposizione, ma c’è uno Stato intero che prende una posizione chiara e netta. Il terrorismo va condannato sempre e comunque, perché ogni distinguo sarebbe controproducente e farebbe il gioco di chi cerca di destabilizzare il Medio Oriente seminando morte e paura”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.