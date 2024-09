Mo: Russia condanna ‘attacco al Libano e ai suoi cittadini’

18 Settembre 2024

Mosca, 18 set. (Adnkronos) – Mosca condanna fermamente l’attacco senza precedenti al Libano e ai suoi cittadini, esprime le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e augura una pronta guarigione ai feriti. Lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in relazione al massiccio attacco di ieri in Libano, che ha provocato una serie di esplosioni di cercapersone.

“Condanniamo fermamente l’attacco senza precedenti al Libano amico e ai suoi cittadini, che costituisce una grave violazione della sua sovranità e una seria sfida al diritto internazionale con l’uso di armi non convenzionali. Offriamo le nostre sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e auguriamo una pronta guarigione ai feriti”, ha dichiarato la Zakharova, sottolineando che la Russia considera l’ondata di esplosioni di cercapersone “come un altro atto di guerra ibrida contro il Libano, che ha colpito migliaia di persone innocenti”.

“Con ogni probabilità gli organizzatori di questo attacco ad alta tecnologia hanno cercato intenzionalmente di fomentare uno scontro armato su larga scala con l’obiettivo di provocare una guerra su larga scala in Medio Oriente”, ha aggiunto la Zakharova, aggiungendo che, sullo sfondo delle crescenti tensioni al confine tra Libano e Israele, “tali azioni irresponsabili sono gravide di conseguenze estremamente pericolose, poiché provocano una nuova fase di escalation”.

“È necessario condurre un’indagine completa su questo crimine e assicurare alla giustizia tutti i responsabili per garantire che questo atto di terrorismo non venga insabbiato, come hanno cercato di fare i paesi occidentali in relazione alle indagini sulle esplosioni del gasdotto Nord Stream. Invitiamo tutte le parti coinvolte a moderarsi e ad astenersi da misure che potrebbero ulteriormente destabilizzare la situazione militare e politica in Medio Oriente”, ha concluso la Zakharova.