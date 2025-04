Mo: Saar, ‘scelta Macron di riconoscere Stato palestinese è premio al terrore’

10 Aprile 2025

Tel Aviv, 10 apr. (Adnkronos) – Un “premio” per il terrorismo. Descrive con queste parole, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, l’annuncio del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui Parigi potrebbe riconoscere uno Stato palestinese entro giugno. “Un riconoscimento unilaterale di uno stato palestinese fittizio, da parte di qualsiasi paese, nella realtà che tutti conosciamo, sarebbe un premio per il terrore e un incentivo per Hamas”, ha scritto Saar su X. “Questo tipo di azioni non avvicinerà la pace, la sicurezza e la stabilità alla nostra regione, anzi, al contrario, le allontanerà ancora di più”, ha aggiunto.