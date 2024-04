Mo: Sabella (Italia moderata), ‘attacco Iran dimostra che è dietro Hamas’

14 Aprile 2024

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Israele nell’attacco al consolato iraniano del primo aprile ha voluto dire al regime teocratico di Teheran che dietro il genocidio del 7 ottobre c’è l’Iran. Questa scenografia di missili e droni, da parte dell’Iran In risposta al consolato in Siria, ha confermato che dietro l’eccidio di ottobre da parte Hamas ci sono loro”. Così Antonio Sabella Segretario nazionale di Italia Moderata.

“Questo lancio di missili e droni serve all’Iran per rassicurare la minoranza interna e minacciare Paesi limitrofi, soprattutto è servito a testare la difesa in israeliana. Con questa mossa azzardata iraniana, il mondo libero ha avuto la conferma che dietro il massacro del sette ottobre ci sono loro. Netanyahu adesso ha le mani libere per colpire con precisione in profondità questo Stato terrorista soprattutto dove arricchiscono l’uranio, un pericolo per il mondo libero. Tutti sanno che il regime teocratico dittatoriale dell’Iran, è il maggiore sponsor e finanziatore del terrorismo internazionale vedi Hamas, Houthi, Hezbollah ecc”.

“L’ottanta per cento del Popolo iraniano non condivide questa dittatura degli Ayatollah, Israele se vuole la pace è obbligato per la propria sopravvivenza a tagliare la testa del serpente, questi fanatici teocratici che dicono che hanno la linea diretta con Dio sacrificando i propri figli per il loro tornaconto di benessere e potere, sono solo dei criminali! Se esiste un Dio a prescindere come si chiama, ed è il Padre di tutti, noi non crediamo che un padre che vuole bene i propri figli questi si uccidono a vicenda!”.