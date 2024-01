Mo: sale a 4 il bilancio delle vittime dell’attacco israeliano a Tulkarem

Gennaio 17, 2024

Ramallah, 17 gen. (Adnkronos) – Sale a quattro il bilancio delle vittime dell’attacco israeliano con droni su Tulkarem. La Mezzaluna Rossa palestinese afferma di aver recuperato i corpi di quattro persone uccise all’interno del campo della città della Cisgiordania, aggiungendo che le forze israeliane inizialmente hanno impedito alle sue ambulanze di raggiungere le persone colpite nel raid.

Sempre in Cisgiordania, oggi le forze israeliane hanno altri tre palestinesi in un attacco con droni a Nablus. Dal 7 ottobre, in Cisgiordania almeno 362 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi dell’esercito israeliano e dei coloni.