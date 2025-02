Mo: Salvini, ‘lunedì e martedì in Israele, incontrerò Netanyahu’

6 Febbraio 2025

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Lunedì e martedì andrò in Israele, incontrando la ministra dei Trasporti per delle partnership, vorrei aiutare la aziende italiane a lavorare sempre di più in Israele. Poi un incontro con Netanyahu, perchè il tema della pace è il nodo fondamentale di questo 2025”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.